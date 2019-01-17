KMT舊中央黨部追徵11.3億裁定「停止執行」 黨產會：遺憾

2019-01-17 21:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年針對國民黨舊中央黨部出售案，祭出追徵11.3億餘元處分，國民黨不服提訟，最高行政法院今日裁定，追徵部分停止執行；對此，黨產會回應表示，這項裁定將讓轉型正義延宕。

黨產會指出，最高行政法院這次裁定仍然維持過往一貫的見解，也就是認為「命移轉或追徵財產的行政處分」需要停止執行。

黨產會提及，這個裁定只是基於保障中國國民黨權利的目的，就追徵的部分先予以停止執行，並沒有認為黨產會認定不當取得財產的行政處分有違法，本案訴訟還有待法院繼續審理。

黨產會表示，「本會對本裁定表示尊重」，但如同抗告時所言，黨產會行政處分執行時，並未將國民黨合法收入列為執行標的，國民黨合法權利並不會因行政處分的執行而受到影響，其實法院並沒有裁定停止執行必要。

黨產會強調，盡力維護國家資產是黨產會的使命，本件行政處分裁定停止執行，不僅11.3億元國家債權無法實現，這筆錢依法原本將用於我國轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務上，也將受到影響而不斷延宕，對此深表遺憾。

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黨產會追徵國民黨11億元案 最高行判停止執行

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