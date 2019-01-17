黨產會追徵國民黨11億元案 最高行判停止執行

2019-01-17 20:58

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會追討不當黨產續有動作，針對國民黨出售備受矚目的舊中央黨部大樓，追徵11億餘元，國民黨不服，提起行政訴訟，並向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁定，在本件行政訴訟事件終結確定前，停止執行，黨產會不服提起抗告，最高行政法院今裁定駁回抗告案，全案確定。

黨產會是於去年7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定國民黨占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵新台幣11億3973萬6元。國民黨不服，提起行政訴訟，並聲請停止執行。

台北高等行政法院去年十月就聲請停止執行案開庭，國民黨委任律師主張，另有約26億元的勞工資遣費及退休金要付，勞工債權優先，且若執行，有難於回復損害的急迫性，因此應停止執行。

黨產會委任律師則說，勞工債權與國家債權相比，以公益考量，應以國家債權為優先，以落實黨產條例。

台北高等行政法院認定，本件執行金額達11億餘元，實屬鉅額，黨產會移送法務部行政執行署台北分署，案件已執行中，且本案訴訟中原處分若經審認判決撤銷確定，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此聲請人主張，可能有難於回復損害的急迫情事，為有理由，因此裁定，在本案行政訴訟終結前，停止執行。黨產會不服，提起抗告。

最高行政法院認為，原審向行政執行署台北分署查詢結果，該分署已依黨產會的聲請，就國民黨名下266筆不動產實施強制執行，並進行查封和變價程序，其中，部份不動產業經拍定，案款已發給黨產會受償，部份不動產則因無人應買，黨產會已申請減價拍賣，因此，黨產會向國民黨追徵11億多元，屬於鉅資，法院若未在現在執行階段介入處理，國民黨遭執行的財產將無從或難以回復，即使日後得以金錢賠償，國家也因負擔過重的金錢支出，無謂耗費社會資源，而有難以回復損害的急迫情事，今駁回黨產會抗告案確定。

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