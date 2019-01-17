與幕僚相約「走跳」西門町 小英：大家看到我有點驚訝

2019-01-17 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天中午在幕僚陪同下到西門町「天天利美食坊」吃午餐，蔡總統點了招牌半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎、蘿蔔糕、滷筍絲、油豆腐、燙青菜等，並與幕僚們一起享用。小英稍早也在臉書說，好久沒逛街了，她知道大家看到她都有點驚訝。

小英在臉書表示，今天中午和幕僚約一約，臨時決定要突襲一下總統府附近的西門町，來一段一日系列，體驗一下西門町觀光客的感覺；對她來說，西門町是個充滿回憶的地方。

小英提到，讀大學時她會去「白熊冰淇淋」吃冰磚、到「頂呱呱」買炸雞，或是在「南美咖啡」坐一坐，跟同學喝杯咖啡。小英說，現在西門町更熱鬧，今天她吃了觀光客必吃的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎，買了她喜歡的鴨翅滷味，以及好喝又好拍的創意手搖茶飲。

「台灣真的很好玩！」小英開心的說，路上都是來自世界各地的觀光客，找她自拍的人還真不少，她遇到了來自台灣各地、香港、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、奧地利等地的觀光客，「難怪去年來台灣的國外旅客已經超過一千一百萬人次」！

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