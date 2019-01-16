管中閔違法賺190萬元 律師轟藍營扭曲函釋「瞎挺管」

2019-01-16 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕監察院調查，台大校長管中閔有7年替《壹週刊》匿名寫社論，賺得400萬元報酬，其中在政務官任內獲得的稿費達190萬元，違反「公務員服務法」禁止兼職規定，將移送司法院公務員懲戒委員會；律師黃帝穎痛批，藍營還扭曲函釋在「瞎挺管」。

前總統馬英九指出，「這不算兼職吧，這是賺點外快」，國民黨立委們更援引銓敘部第46252號函、司法院32年函釋表明，「專欄撰稿倘不涉職務，尚無禁止」，公務員可投書媒體且收受報酬，藍營認為監察院「辦藍不辦綠」，只是為了繼續阻礙管中閔當台大校長。

律師黃帝穎提出法律見解，他表示公職人員的確有權投書媒體，「但沒有容許公務員假藉投稿名目，每個月領顯不相當稿費行情的5萬元，而且固定領」，甚至介入媒體議題設定範疇，如此行徑已經不是單純投書，管中閔有如在媒體上班，過去的法令根本沒有提到這種情況。

黃帝穎提到，藍營到現在還繼續「硬凹」，馬英九還幫他辯解這種行為只是賺外快，但管中閔投書期間還擔任國發會主委，「每個月領納稅人部長級的高額血汗錢」，卻每個月賺媒體5萬元，分明已是違法兼職，「這不是兼職，什麼才叫兼職？」

黃帝穎臉書全文

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