中國台商延攬軍情局前副局長任總裁 國安系統急關注

2019-01-16 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕長期擔任中國全國台企聯副會長的沃華集團理事主席陳柏光，傳邀請軍情局前副局長劉本善擔任該集團的投資總裁，由於劉本善在軍中長期負責對中國情報工作，任內功勳卓越，加入台商團隊讓國安系統相當關注。

根據《上報》報導，劉本善曾任國安局處長及軍情局副局長，長期負責對中國情報工作，退伍後轉往正聲廣播電台擔任董事長至2018年8月。國安人士指出，由於劉本善與軍情局現職人員仍不時有接觸，且沃華集團屬親中台商，在中國開發房地產獲利，和多個投資管理與創業集團簽屬合作協定，目前在台灣與中國9個省市，共參與投資21家公司，和中國人士接觸機會很多，因此國安單位針對劉本善在沃華集團內工作一事相當關注。

針對此質疑，劉本善表示自己和陳柏光是文大國發所的同學，在陳柏光力邀他之前有先做過了解，確定該集團並未和中國中央有直接關係，後來才接受沃華投資總裁一職。不過劉本善指出，此職位只是掛名，不會直接參與經營，且相關業務都在台灣，並不會前往中國。至於自己過去的敏感身分，劉本善強調，雖然管制期間已過，但他終身不會去中國。

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