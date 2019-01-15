習近平「一國兩制」打臉國民黨 深藍學者指原因在馬英九

2019-01-15 11:05

［記者陳昀／台北報導］中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」四十週年紀念會再次宣示不放棄武統立場，提「一國兩制」，定調「九二共識」就是一個中國，去除一中各表空間；表態角逐國民黨總統初選的兩岸關係學者、孫文學校總校長張亞中今天在廣播節目受訪時分析，由於前總統馬英九執政8年沒有進展，北京已對國民黨沒有指望，「決定讓坦克車繼續往前開」。

習近平發表言論後，不只蔡英文總統重砲回擊，國民黨主席吳敦義也指「說錯了」，國民黨總統參選人朱立倫則強調，九二共識與一國兩制是兩回事，國民黨堅持的一中各表是中華民國。

張亞中指出，習近平不可能修正言論，北京的文告系統一定經過無數次討論才能公開，習近平選擇此時提出一國兩制，一方面是40週年，所以他呼應主題喊了46次統一，其中有18次和平統一，和平統一、一國兩制是基於兩岸統一前提的政治安排，但目前八字還沒一撇，兩岸還是敵對，若毫無協議就跳到統一，就是武力統一，因此他主張簽訂兩岸和平協議。

另一方面，張亞中說，2008年北京原本想討論兩岸和平協議，與馬英九簽訂互信機制、兩岸好好談，但國民黨執政8年沒有進度、只講一中各表，北京學術界都認為馬英九已錯失讓兩岸結束敵對、走向和平發展的機會；如今，北京對國民黨沒有指望，決定讓坦克車繼續往前開，就算被國民黨討厭、被蔡英文罵都無所謂，「我愛講什麼講什麼」，已經不顧慮台灣人的看法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/