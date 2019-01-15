到谷關吸空氣？盧秀燕首場行動市政會議 移師谷關舉行

2019-01-15 10:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕為兌現選前「與民互動零距離」承諾，啟動「行動市政會議」，首場會議今日到谷關舉行。盧秀燕表示，谷關所在的和平區是離市府最遠的行政區，物產也最豐富，如同她在就職典禮上發谷關空氣瓶的用意，希望藉此讓大家認識谷關、認識和平、認識梨山。

盧秀燕表示，為了主動接地氣，主動為大家服務，市府隔週會到全市29區召開行動市政會議，向大家請益、報告，只有到當地才能感受到地方需求。第一場選在和平區谷關舉行，因為和平區是離市府最遠的行政區，也是台中市的寶貝，和平區物產豐富，應該發揚光大。

盧秀燕也說，政府的責任就是拚經濟，改善人民生活，就像她在就職典禮上發谷關空氣瓶，一方面是展現空污的決心，另一方面是讓大家看見谷關、看見和平、看見梨山，很多年輕人可能不知道谷關在哪裡。

市府研考會則指出，行動市政會議預計1年內走訪台中市各行政區，將每一區都當成台中市中心，讓施政更加貼近民意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/