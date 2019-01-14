蘇貞昌：撩落去！讓人民感覺好才是王道

2019-01-14 11:13

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長蘇貞昌率領的蘇內閣今天上任，蘇貞昌上午在副總統陳建仁監交下，從卸任的行政院長賴清德手中接下印信，蘇貞昌致詞時強調，接下閣揆滿滿戒慎恐懼，現在就是捲起袖子「撩落去」，一定要在既有基礎上接地氣，只有讓人民感覺好，才是王道！期許未來施政讓人民更有感。

蘇貞昌也幽默地說，他與卸任行政院長賴清德接起擔子與卸下擔子心情上的不同，「一個看電影、一個組閣就是明顯不同」，引發全場一片笑聲。

上午在交接上任後，蘇貞昌致詞時坦言說，今天接下行政院長印信，內心滿滿戒慎恐懼，只有當過院長才知道這個印信有多沉重，正因為這樣我特別感謝賴清德過去一年多為國家的貢獻、擘劃和努力，如果不是過人才智，不可能有這樣亮麗成績。

蘇貞昌說，他很感謝賴清德和團隊立下的基礎，他也很感謝短短兩天時間，同仁願意一起共組團隊邁步前進，扛著擔子跟卸下擔子不同，賴清德不只笑容比我燦爛，一個看電影、一個組閣就是明顯不同，現在賴清德有很多經驗，他也在基礎上有很多接續要做的工作。

蘇貞昌說，他已經不能再空言，或者只在自己理想環境中做事，「我知道現在就是捲起袖子、撩下去」，希望賴清德珍惜兄弟，隨時指教，拜託同仁一定要在既有基礎上接地氣，只有成績才是一切，做得好、人民感覺好，才是王道，現在開始衝，希望大家多支持，讓整個人民更有感，這是我衷心期盼。

行政院昨召開記者會公布新內閣名單，行政院副院長由前立委陳其邁出任、政院秘書長前台南代理市長李孟諺、農委會主委由副主委陳吉仲升任、農委會副主委由前漁業署長陳添壽接任；交通部長為前台中市長林佳龍、交通部次長是前台中市政府建設局長黃玉霖；前經濟部次長龔明鑫升任政務委員；新任環保署長為前台北縣副縣長張子敬；勞動部政務次長由銘傳大學法律學系教授劉士豪接任。

因管中閔案去職的前教育部長潘文忠回鍋教長，文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、勞動部長許銘春等逾三分之二部會首長留任。

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