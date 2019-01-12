原來是王建民狂粉 賴清德：王的伸卡球在93mile時最好

2019-01-12 21:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長賴清德昨率內閣總辭，即將於14日正式交棒閣揆職務，今特別邀請媒體到電影院觀賞紀錄片「後勁：王建民」。片末賴清德談起王建民，忍不住如小粉絲般細數當年看球回憶，提到有次半夜電視壞掉，還跑出門到小商店內看球，他並分析王建民的伸卡球：「在時速93mile（英哩）時效果最好！」

賴清德回憶，在王建民巔峰時期，他曾經因為家裡電視壞掉，半夜跑出門找還沒打烊的商店看球，至今對王「獨步武林」、與名投哈勒戴齊名、可排上「兵器譜」前段班的極品伸卡球仍印象深刻，「而且要在時速93mile時效果最好，94、95mile反而效果沒那麼好！」

賴也強調，王建民在大聯盟拿下19勝時，固然讓全台民眾感到光榮，但他受傷後，一步步從獨立聯盟、小聯盟走回大聯盟投手丘的過程，更讓人覺得他是貨真價實的台灣英雄，雖然王建民在片中自述「台灣之光」封號帶來很大壓力，但他仍認為王是台灣之光、台南之光。

賴清德在致詞時，也特別感謝導演陳惟揚拍攝這部啟發人心的電影，強調很希望這部電影能讓球迷、球員以及其他行業的人，在遭遇困難時找到更多力量與啟發。

對於媒體詢問他卸任後何時會再登上「投手丘」，賴清德笑答「我是球迷而已」，強調今天看電影只是為了支持國片、支持棒球，對於自己政治生涯的下一步則仍未表態。

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