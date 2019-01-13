中國想偷走台灣？戰鬥民族正妹嗆：有問過俄羅斯嗎

2019-01-13 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來對台關係越趨強硬，不斷拋出「九二共識」與「一國兩制」的言論。對此，一名俄羅斯正妹在影片中表示「我太清楚為甚麼有人想要偷走台灣了」，她不但在影片中大讚台灣的民主素養，還聲稱「如果可以，俄羅斯也想要偷走台灣」，而這部影片標題更向中國嗆聲寫道「想偷走台灣，有問過俄羅斯嗎」？

時常以外國人角度拍攝影片介紹台灣的YouTube頻道《Stopkiddinstudio》，在日前推出新影片「想偷走台灣有問過俄羅斯嗎」。影片中，一名俄羅斯正妹表示，這幾年來，越來越多外國人看見台灣的好，凡舉方便的交通、美味的小吃、令人稱羨的健保與得來不易的言論自由，都外國人愛上台灣的原因，但台灣人往往因為太習慣，而視之為理所當然。

她在影片中大讚台灣民主素養，表示近日在台灣上課時，一位中國同學主張台灣是中國的，本以為「有好戲看了」，沒想到老師很有禮貌的問「為什麼？」然後很理性的與該同學交換彼此的意見，讓她既驚訝又佩服，認為台灣最有價值的地方，就是台灣是一個能給所有人培養自我思考能力的民主國家。俄羅斯正妹也俏皮表示自己來台一年半，「我很清楚為什麼有人很想要偷走台灣，東西不好誰要偷，對吧」？

影片下方，網友紛紛留言感謝她提出台灣的優點，讓許多人能從外國人的角度中重新認識台灣；也有一名中國網友表示「中國已被共產黨塑造成畸形的社會，所有政策都在向人民傳達『給我閉嘴』。不希望台灣在中國現有體制下被統一，因為只有台灣人才應該做台灣人的主人」。

完整影音請點此連結

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/