馬英九上電台節目 聲明：我在習面前說了一中各表

2019-01-11 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前在上電台節目時，跟電台主持人黃暐瀚表示，自己2015年出席「馬習會」，確實有說「中華民國憲法」及「一中各表」。

電台主持人身兼的黃暐瀚今（11）日在臉書表示，自己前兩天對於陸委會反駁馬英九，說馬英九2015出席「馬習會」的時候，自己都沒說「一中各表」，還有什麼資格說「九二共識」是國家政策的時候，表示有些困惑，他上了陸委會新聞稿專區，找不到陸委會的「反駁」，只找到2015-11-9日，所公布的「馬習會談話全文」，裏頭清楚寫到了馬英九對著習近平說了「中華民國憲法」與「一中各表」。

黃暐瀚接著提到，如果這是假的為什麼陸委會還留著這個新聞稿，並為什麼不拿出當時的紀錄與錄音「打臉馬英九」，反問陸委會為何不出示證據，一次解決？

黃暐瀚表示，自己在節目上詢問馬英九這個問題，馬英九強調，自己真真實實地在習近平面前說了，馬英九接著說，陸委會要打臉他沒說，卻又留著這段新聞稿證明，在媒體退出之後的馬習會談話內容，那到底是有？還是沒有？

黃暐瀚接著提到，馬英九針對蘇貞昌接行政院長，口譯哥任用問題，還有黨內總統初選制度，馬前總統都有完整的說明，而問到馬英九是否會「親自參選2020」，馬英九回答很多人都勸他再選，他為最近一直在考慮，如何可以讓台灣更好的方法。

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