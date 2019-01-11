賴清德卸閣揆重擔 台南市長黃偉哲：蹲下為了躍起

2019-01-11 12:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於賴清德御下行政院長職務，台南市長黃偉哲今（11）日受訪表達不捨之意，同時也表示，歡迎他能夠回到台南，誠如賴院長說過，新北是他第1個故鄉，台南是他的第2個故鄉，「現在看起來第2個故鄉要比第1個故鄉要暖一點」。

黃偉哲表示，期待賴院長卸下重擔後，能夠回到台南，當然蹲下是為了躍起，沉潛是為了再出發，所以希望院長在經過一段時間沉潛後，能夠有更好的一個出發點，台南市應該永遠都是他最重要的一個支持力道，台南市民朋友也都是無比地歡迎賴院長。

對於前代理市長李孟諺傳將接任行政院秘書長，黃偉哲表示，祝福他能夠北上入閣為國家服務，尤其之前市府團隊希望李能夠幫忙貢獻，又一方面聽說高雄或台北都有許多邀約要借重他的專才，現在終於「花落在行政院」令人期待與祝福。

黃偉哲並表示，對於台南，相信前代理市長李孟諺也有難以割捨的情懷，他畢竟在這邊服務8年，期待未來他在中央能夠多思考當年在台南所碰到的可以興革，但是礙於地方跟中央的分權關係，還沒有辦法完成的一些重大政策，多幫台南一些忙。

此外，黃偉哲也針對特定媒體曲解他對九二共識與中共總書記習近平「五點談話 」的看法，有斷章取義誤導之嫌，讓他覺得遺憾；黃偉哲強調，習近平沒有說九二共識就是一國兩制，但是中共所提九二共識的目標就是一國兩制，這是大多數的台灣人民，所無法接受的，而台南市歡迎全世界觀光客，但勿因特定的政治前提，阻礙正常的觀光交流。

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