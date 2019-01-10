白冰冰《來去高雄》吸引中客？ 中國網友酸：大媽廣場舞

2019-01-10 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕老牌藝人白冰冰受高雄市府之邀，無酬擔任1月觀光大使，遭行政院副發言人丁允恭批評「摧毀城市質感」，雙方還為此槓上，話題引起網友熱議。如今最新高雄宣傳《來去高雄》MV曝光後，白冰冰也在微博分享影片並要中國網友評評理，沒想到卻被酸說，「看了之後，真不想去了」，MV讓人覺得高雄「適合跳廣場舞」。

白冰冰9日深夜在個人YouTube頻道發布最新高雄代言片《來去高雄》，立刻被網友酸爆「看不下去」，倒讚數竟然還比按讚數還多，更有人直言丁允恭是「先知」。

而白冰冰日前才在微博上抒發心情，感嘆「這世上...無論你做的多好...總有人說你不好」，當時有許多網友力挺安慰她，留言說「韓粉支持冰冰姐」，「韓市長和我們韓粉是你最堅定的後盾，加油冰冰姐」。

沒想到《來去高雄》MV曝光後，中國網友的態度卻180度大轉變，在影片下方留言狠酸，「看了沒有半點來的衝動，這有啥景？」、「大媽廣場舞」、「沒什麼特色阿，韓國瑜天天吹尬（尷尬的吹噓）」、「感覺是個適合跳廣場舞的城市」、「果然是沒什麼質感」、「看了之後，真不想去了」、「只能說這個廣告失敗了，沒有任何當地特色」。

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