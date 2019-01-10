談「九二共識」 王金平：大家講的都不一樣所以我還不能說

2019-01-10 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國領導人習近平重新定調九二共識，外界好奇國民黨對九二共識的定義到底有沒有共識。對此，立法院前院長王金平今（10）日表示，國民兩黨意見不同，國民黨內也有不同說法，兩岸之間看法也不一，所以現在還無法表達立場。

綜合媒體報導，王金平表示，九二共識是一個歷史事實的演變，演變到現在簡單一句話。一定要國內建立共識，才能有一個統一的說法，也才是台灣真正的立場。

王金平舉例，自孫中山創立中華民國，到兩蔣都有一個兩岸的定位，蔣介石就是要反攻大陸，蔣經國則是要三民主義統一中國，到了李登輝又有國與國關係的定位。但未來要怎麼演變，可以說是「你講你的我講我的」，「我講的不同意，你講得我也不同意，現在不是變成一片混亂嗎？」

王金平進一步說，藍綠兩黨講的不一樣，國民黨內也有許多不同意見，各界來匯集後的共識才是台灣一致的立場。而國內共識跟大陸方面也有不同意見，大家可以再繼續討論、溝通和協調。

王金平認為，現在要他表示意見，既沒有必要也不可能會有答案，任何人的意見都會被否決。

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