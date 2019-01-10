恆春狂鎮長半日走70公里爭快速道路 難度不輸柯P「一日雙塔」

2019-01-10 07:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮長盧玉棟為了向中央提出興建南州到恆春快速道路訴求，今天凌晨3時從恆春鎮公所步行出發，預計12個小時從恆春走至南州交流道，全程約70公里路程，希望苦行方式為恆春人求得一條救命道路。

「為恆春走出希望！」盧玉棟凌晨在屏縣議員盧玟欣、鎮代會主席陳進義、副主席陳進興等所有鎮代陪同下，上百人從恆春北門一路往北前進，希望能在下午3時抵達南州，再搭車前往屏東縣政府，遞出建請屏東縣政府轉中央的建議案。

為了力挺盧玉棟苦行爭取快速道路，恆春藝人子弟王中平也特別南下陪走一段，希望「幫故鄉加油，回家的路快一點、老人家需要醫療的路快一點！」，而主要陪走的80歲恆春老里長邱榮欽，一路與61歲盧玉棟比肩而行，更令不少陪走的年輕人折服。

為了苦行已經練習超過2個月的盧玉棟表示，從去年選戰就開始不斷步行拜票鍛鍊，連任後慢慢增加強度及速度，已經多次練習7小時完成40公里的距離，許多長期運動的親友都勸他用接力方式，但他堅持一個人奮戰到底， 希望用祖先早年南下墾荒的精神，讓政府知道這段漫漫長路興建快速道路有多重要。

盧玉棟也強調，連政委唐鳳都曾稱恆春半島是「本島中的離島」，因此，居民支持政府投注經費評估恆春鐵路支線，但「建鐵路不再蓋快速公路」的迷思，是重遊客輕居民的思維，畢竟恆春半島的食衣住行育樂、醫療費用比不上台北市，品質連同縣的屏東市都不如，都是因為交通不便造成，如今總統、縣長都是恆春半島人，爭取快速道路南延是百年來最佳時機。

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