台南立委補選鬧分裂 卓榮泰：會用誠意感動陳筱諭

2019-01-09 22:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對民進黨中央黨部今通過台南市第二選區立委補選，徵召提名前勞動部次長郭國文參選，未獲提名的陳筱諭發表聲明宣布退出民進黨，強調絕不缺席補選，並抨擊民進黨拋棄年輕人，新任黨主席卓榮泰今晚回應，遺憾看到年輕人因為一時情緒，對黨失去信心，會以誠意連繫，但強調民調沒黑箱，會事後補救。

對於台南立委補選分裂，卓榮泰說，對年輕人「不是用整合，而是誠意」民進黨一直珍惜年輕人，年輕人豐富的感情應放在未來，對自己及黨的規劃，他會進一步與相關當事人連繫，希望在大家庭共同努力，讓他們看到我誠意「一件一件解決，讓民進黨未來走的路會更寬廣。」

台南立委補選提名是否有黑箱？卓榮泰表示，過去沒參與，但今天看到民調，覺得從民調主辦、過程，相信民調機構秉於專業，出現的公平結果「民調沒有問題」但程序過程應該讓雙方了解，會事後補救。

卓榮泰今天上任首日，第二個行程南下台中輔選王義川，親自主持台中立委補選輔選會議，信心喊話，王義川這席補選是民進黨的強心針，拿下這一席是1124慘敗後最好的強心針，民進黨會活跳跳。前台中市長林佳龍會中也現身，說從台北特地趕回來，將全力輔選王義川。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/