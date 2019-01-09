鄭文燦對主管說重話 貪污是零容忍

2019-01-09 11:09

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府前經濟發展局長朱松偉涉嫌接受全徽道安公司賄賂，不僅收受現金10萬元，還接受高價紅酒、五星飯店住宿、蘋果手機、平板電腦，遭法官裁定收押；桃園市長鄭文燦今天在市政會議說重話，強調公務員要清廉服務，這是不能打折扣的，清廉是一個原則，也是法治，貪污是零容忍。

鄭文燦說，朱松偉是在辦理機關技術性勞務採購，被檢舉涉及風紀問題，案件還在偵辦當中，市府會全力配合司法機關調查，無論是同仁、移送公文卷宗，基本上在案情發動前都配合移送，也期待司法機關勿枉勿縱，因為到目前為止，有饋贈、涉及金錢等等，但事證還不確定，希望能查明真相。

話鋒一轉，鄭文燦也希望同仁不論任何職務都要了解，公務員第一個原則就是清廉服務，這是不能打折扣的，清廉是一個原則，也是法治，貪污是零容忍，這是基本原則，無論是大小事都是如此。

鄭文燦也要求，市府同仁要注意公私分際，當政府授權公務員從事任何一項工作，一定要秉公處理，沒有私人利益成份，這樣才能做好，如同他所說的，要把一切教條、偏見、壓力、誘惑排除，這樣才會做得好，讓每一個決策都是公正、客觀、公平的。

最後鄭文燦也提到，會責成副市長游建華組成專案小組，因為任何案件調查完畢後，該做檢討還是要做檢討，其中行政程序是否有不足地方，因為這個案件是比較屬於技術服務採購，要檢討機制上是否有改善空間，但是各種政策上的推動，並不會受到任何影響。

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