高雄空氣差！韓國瑜戴隨身清淨機 市民酸：先把環境搞好吧

2019-01-08 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在臉書說，將為學生加裝冷氣機和空氣清淨機，以減少空污對學生的影響，而他近日參加市府首長團隊共識營時，被媒體發現胸前掛著一台隨身型空氣清淨機，他則說，是女兒擔心他氣管不好而送的「定情之物」。對此，有高雄市民就酸說，市長應先改善環境，而不是自己好就好。

韓國瑜日前在臉書直播中說，為了讓高雄的學生們上課不受空污和高溫影響，將會利用企業和善心人士的捐款，在學校安裝空氣清淨機和冷氣機，並補助電費。他6日參加市府首長團隊共識營時，胸前掛著一個像是拇指型錄音筆的東西，不時閃耀著藍光，讓許多人感到好奇。

綜合媒體報導，韓國瑜透露，這是隨身型空氣清淨機，因為女兒韓冰擔心他氣管不好，特別準備給他的，還笑稱「這是定情之物耶」。韓冰受訪時則指出，阿姨佩戴後覺得不錯，問她要不要給爸爸用，她說好便請阿姨幫忙買一個。

據《三立新聞網》報導，韓國瑜配戴隨身型空氣清淨機，看在高雄市民眼裡，有人不以為然地酸說，市長應該改善大環境的問題，「大家都能夠一起享受，清新的空氣，而不是只有他一個人享受」。

相關新聞被轉到PTT引起網友熱議，留言「希望市長跟燕子進口谷關的新鮮空氣進來」、「和鴕鳥把頭埋進土裡有幾%像???」、「暗示高雄空氣...沒救了」、「韓冰要先叫爸爸重拳改善高雄空污，不用戴這個身體也會健康」。

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