傳國民黨將徵召補選立委 謝龍介赴中國要行銷農漁產品

2019-01-07 23:03

〔記者蔡文居／台南報導〕外傳國民黨將徵召謝龍介參加台南市立委補選，而謝龍介目前人在中國。他發起「台南市農漁業經貿交流團」，率團赴中國行銷農漁產品。今天透過國民黨台南市黨部表示，交流團日前抵達廣東深圳市，拜會中國最大的水果零售商「百果園」與深圳報業集團電子商務有限公司。會中雙方達成共識，相對於一次性的政策性採購，兩岸更應該尋求治本之道，共同找出可大可久的商機項目，讓台灣水果的銷售穩定在大陸成長。

謝龍介與台南市農產品推廣協會理事長郭和元、楠西福同果菜運銷合作社總經理林其福、台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗與農漁民一行18人，本月初赴中國深圳、惠州、廣州、珠海進行市場實地考察。目前人則在廣州，預計本月10日返國。

謝龍介在新聞稿中表示，用實際的行動幫農漁產品找出路，幫農漁民解決銷售問題，這才是最實質的協助，也才能真正對症下藥。

他說，此行除讓既有的農漁業銷售管道活絡，繼續發揮作用外，最重要就是能增加外銷中國訂單。這次交流的重要任務就是銷售台灣鳳梨和文旦。

百果園董事長余惠勇在聽完鳳梨農的簡報後表示，實質採購量於市場環境分析完成後給予答覆，初步估計絕不少於50個貨櫃，3月份也將安排來台灣前往產地勘查。

余惠勇說，台灣農產要爭取外銷中國市場的難度不難，關鍵取決於品質是否有競爭力，能否和其他國家出口水果競爭，甚至創新加值的能耐，百果園對品質的要求是從源頭把關、讓利農戶，只要產品合格，百果園非常樂意幫助台灣農民。

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