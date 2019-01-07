陳其邁嗆朱立倫發廢文 激起政治圈「臉書廢文接龍」

2019-01-07 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫6日在臉書向總統蔡英文喊話，要他「不要刻意扭曲九二共識」，接著又發文強調「對台灣的熱愛和你我沒有差別」，事後被前立委陳其邁稱「廢文」，把朱立倫3字換成其他人的名字也適用，豈料竟演變政界「臉書廢文接龍」。

陳其邁舉例，將朱立倫的發言截圖，並把「朱立倫」3字圈起，換成民進黨立委莊瑞雄，而被點名的莊瑞雄在臉書發文回應，表示朱立倫若想當台灣總統，請先「支持小英反對九二共識一國兩制」，再來又點名立委蔡易餘。

接著，蔡易餘也發文酸「好廢文難尋」，並下標籤指出「朱立倫廢文被其邁抓包怎麼選總統」，隨後時代力量立委林昶佐、立委鄭運鵬、粉絲專頁「貓與邪佞的手指」都陸續接招。

民進黨主席當選人卓榮泰也接棒，他表示，今晚要和館長直播，「沒有時間拜讀，這種文章還是請國民黨自家人回收吧」，並把宣稱要棒次交給國民黨主席吳敦義。

針對一連串的政治人物廢文接龍，許多網友紛紛留言表示捧場，「真的很好笑」、「廢文接龍朝聖」、「連續抓交替的概念」、「但這廢文至少有討論度」、「鄭文燦跟林佳龍還沒玩到欸！你怎麼這樣」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/