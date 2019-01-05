盧秀燕FB被台中空汙照灌爆 小編刪批評留言網友憤怒

2019-01-05 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕在選前強打空汙牌，展現未來4年要致力改善空汙的決心。不過近日台中空氣品質不佳，讓許多網友不滿地湧入盧秀燕臉書貼出「灰濛濛空汙照」，質問「說好的改善空氣呢」？結果盧秀燕粉專小編竟刪除部分批評盧秀燕的留言，令網友十分憤怒。

盧秀燕選舉時打著「市長換人，空氣換新」口號，當選後更自掏腰包30萬，在就職典禮發出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，展現想改善空汙的決心。但根據中央氣象局報導，昨（4）日與今日，中部空氣品質都是「橘色警戒」（對敏感族群不健康），抬頭望去，也只看得到一片灰濛濛的天空，能見度相當低。

不少台中市網友見到空氣品質不佳，紛紛拍下灰濛濛空氣的照片PO到盧秀燕的臉書粉絲專頁，希望她履行自己選前的承諾，解決空汙問題。沒想到，部分網友的留言竟遭盧秀燕粉專小編刪除，小編還回覆「公開版面請勿人身攻擊，互相尊重才是民主社會價值」，不過有網友就指出，粉專小編刪除的只有攻擊盧秀燕的留言，對於有網友留言罵陳菊的部分卻置之不理，諷刺粉專小編刪留言的標準「真是『民主』」！

此事被網友轉貼到PTT後，網友也紛紛留言表示「選就說前朝規劃好，當選後變前朝遺毒」、「各位 慢慢抱怨 慢慢崩潰 還有4年」、「刪留言很客氣了 等到顏市長不爽就會刪除你的人生了」、「刪攻擊盧的 罵陳菊的不刪？」、「只能說自業自得，當初打什麼的，人家今天就用這個來檢視你」。

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