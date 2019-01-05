「雞排可以當祭品但台灣不能」他發祭品文釣出小英超暖回應

2019-01-05 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前曾向台灣人喊話「一國兩制」，對此總統蔡英文霸氣回應不會接受「一國兩制」。有網友自製台語、客語版本的「反一國兩制」翻譯，還表示如果蔡英文轉發，他就要直播跳成功湖。結果蔡英文不僅在臉書轉發，還溫馨提醒網友，不必跳湖。

昨天蔡英文在臉書貼出多國語言版本的「反對一國兩制」整理圖，希望讓全世界都聽到台灣的聲音。有位網友今天就在臉書貼出台語、客語版本的「反對一國兩制」翻譯，並發出祭品文，如果蔡英文轉發他的台語和客家話版本，他就要直播跳成功湖，然後在2020年整個寒假去找100個陌生人討論國族議題，而且全部都會錄影。

結果蔡英文今天不只將台語、客語版本的「反一國兩制」整理圖上傳至臉書，還親自在臉書留言回應網友，「謝謝你的熱心，已上圖，不過安全比較重要，不必要跳湖。繼續一起努力，多和大家討論很棒！」蔡英文還說，雞排可以當祭品，但台灣不能。

發出祭品文的網友稍早前又在臉書發文表示他才剛睡醒，「有人可以告訴我現在是什麼情形ㄇ（茫到爆）」不少人看到後都回應，「總統叫你不要跳了！」、「跳湖可以改請雞排。」但該網友表示，因為他沒錢請雞排，所以會照原訂計畫去跳湖，目前打算明天中午。

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