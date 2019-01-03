不只白冰冰...他排高雄代言人12名單 網喊夢幻隊伍有遺珠！

2019-01-03 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局近日找白冰冰擔任1月觀光大使，行政院副發言人丁允恭與白冰冰上演「摧毀質感」與「賤人閉嘴」之爭，而2月預計將邀請陳文茜、3月可能是瓊瑤或陳美鳳，也引鄉民熱議。臉書粉專「小聖蚊的治國日記」昨貼照撰文，指出已免費幫忙把整年都排好了，網友見狀紛紛在底下點名心目中的「遺珠」。

「小聖蚊的治國日記」表示，「到底誰才適合代言又老又窮的國度呢？」並指他們推測「韓導的邏輯」，幫忙排了12位代言人選，除已知的白冰冰、陳文茜，3月至12月依序為「黃安、邱毅、李來希、王炳忠、吳斯懷、張安樂、郭冠英、葉毓蘭、李富城、吳敦義」。

「小聖蚊的治國日記」提到，雖然整年都排好了，但「遺珠」太多不夠放，呼籲網友推派名單，下次一口氣「把四年48個都排好」，並似先以諧音取名為「RMB48」。

不少網友也在底下留言，稱可以找「虧雞福來爹」林義豐、沈玉琳、吳宗憲、馬英九、「劉樂妍哭哭，表示都沒人想到她」等人；還有人直呼「這是夢幻隊伍啊」、「有創意」、「請問哪裡買得到高雄市代言人的月曆」、「還我五月天」、「看了就想哭」。

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