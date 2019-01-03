白冰冰行銷高雄被質疑 洪孟楷反擊「她是30年前的周子瑜」

2019-01-03 09:32

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市政府邀請名人行銷，請來資深藝人白冰冰打頭陣，引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭質疑，國民黨發言人洪孟楷今天聲援白冰冰，「白冰冰可能是30年前的周子瑜，周子瑜也可能是30年後的白冰冰」，強調如果只以現在的年紀或表現而抹煞過去的努力，未免太過膚淺。

洪孟楷還說，對比1個月前蔡英文總統親自打電話給高雄市長韓國瑜祝賀當選，還在電話裡面大談以後「中央跟地方要好好配合」，丁允恭的行為是「打臉」蔡英文，證明1個月前蔡英文的祝賀電話並非真心。

洪孟楷說，拼觀光有許多的面向，每一個人只要符合當地的需求，都可以是城市代言人，白冰冰知名度高、輕切感十足，在某些族群中大受歡迎，絲毫不輸國際巨星，而且高雄觀光大使也不會只有1位，覺得邀請白冰冰擔任觀光大使有不妥的人，「說穿了是你的眼光跟心態才有問題」。

他還說，「白冰冰可能是30年前的周子瑜、周子瑜也可能是30年後的白冰冰」，如果僅以現在的年紀或表現而抹煞過去的努力，未免太過膚淺，丁允恭應該說明自己的發言，到底是個人的菁英主義作祟，還是代表蔡英文政府的整體意志？

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