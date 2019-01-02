韓國瑜拒與丁守中合體造勢 吳敦義：人性善良的一面

2019-01-02 09:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時被問到與高雄市長韓國瑜的關係，他大讚韓國瑜「活潑」又「機智」，並認為去年九合一選舉期間韓國瑜拒絕黨中央規劃在台北市舉辦「六都」市長候選人合體造勢，是「人性善良的一面」所使然，而且對於自己選前引爆「母豬說」爭議，被韓國瑜立即切割，他說「沒有問題」。

吳敦義指出，去年他請韓國瑜到高雄市參選，而沒有參選台北市長，是因為韓如果參選台北市，「會遇到人情義理的問題」，畢竟競選連任的台北市長柯文哲過去繼續延攬韓國瑜擔任北農總經理，而且選舉期間韓國瑜幾乎不到台北市幫國民黨台北市長候選人丁守中造勢，「這就是人性善良的一面」。

被問到在九合一選舉期間引爆「母豬說」爭議的往事，吳敦義強調，當時說話的場合是雲林同鄉會的一個封閉的聚會，沒有公開，而且大家一想到過去黃俊英因為被「走路工事件」傷害而不能當選高雄市長，自己在某種感情激動的情況下才有那一番談話，而且他也沒有講出名字，但既然講了，事後他也已經道歉了，至於韓國瑜當天立即切割，他說，「沒有問題」，因為這件事情「跟他（韓）無關」，而且事後很多網友都認為這是正義之聲。

吳敦義說，當初會請韓國瑜參選高雄市長，是因為覺得應該找一位具有開創性的人，韓國瑜過去在北農的表現很活潑、機智，他告訴韓，帶著「北農經驗」到高雄市一定可以選得很好，曾經有一位「王先生」（王世堅）說如果韓當選就要跳海，韓回應叫王不要跳海，應該去跳愛河才不會死，「機智很夠」。

此外，吳敦義在訪談中也證實，分別邀請前台北縣長周錫瑋、國民黨立委許淑華分別擔任國民黨副主席與文傳會主委。

吳敦義說，周錫瑋過去在台北縣的政績表現優秀，是好的人才，而且形象、口才、品德都很好，可以強化國民黨的組織力量，他也曾經徵詢許淑華的意願，對方說要再考慮一下，強調自己是民選立委，還要經營選區，他最近會再了解許淑華的意願。

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