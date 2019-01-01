謝和弦喊台灣人被卡 柯P：不然他是什麼人？

2019-01-01 09:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市昨晚舉辦跨年晚會，藝人謝和弦在台上高喊「我是台灣人」，卻遭華視卡斷進廣告一事，引起輿論爭議。台北市長柯文哲今天也說，說他是台灣人有什麼不對？不然他是什麼人？

對於謝和弦講話被卡斷。柯文哲今天上午被問及對此事看法時，起初回應稱，這不該來問他，要去問華視，他又不是華視董事長、總經理，連導播都不是。

但柯文哲隨後也說，他覺得像這種就是無限上綱，說他是台灣人有什麼不對？不然他是什麼人？

另就昨晚台北市跨年晚會嘗試結合電競，但讓數十萬民眾淋雨觀看並不普及的電競表演賽，引來批評聲浪一事。柯文哲回應，他們辦活動一定會檢討，跨年已經辦了20幾年，不可能每年節目都一樣，一定要創新，創新就是要改變，而改變有時候不見得提出10個，10個都能100分，就好像考試考10科會有1科不及格，他覺得這也還好，還是會維持創新的精神，需要改進再改進。

柯文哲隨後嘆氣稱，昨天那個天氣，坦白講，幾十萬人的場合，遇到天氣不好的確是問題。

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