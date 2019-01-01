「中國客一條龍」發大財？蔣月惠痛批「壓迫底層百姓」

2019-01-01 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前因批評高雄市長韓國瑜提出的「高屏國際機場」想法，臉書遭到韓粉留言灌爆。昨日她又在臉書批評，「單靠『中客一條龍』靠中客發大財，會壓迫底層百姓生存權利」引起網友熱議。

蔣月惠日前在臉書痛罵，「高雄市長韓國瑜阻止高捷來屏東，現在卻腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼自私；只許自己放火，不准他人點燈。韓粉灌爆我的臉書，這是台灣民主自由的現象嗎？」獲網友力挺，今日又在臉書批評「中客一條龍」會壓迫底層百姓生存權利。

綜合媒體報導，昨日蔣月惠一早搭乘客運到台北參加節目，搭車前有感而發表示，「單靠大量一條龍，中國陸客團來發大財，會破壞台灣當地生態，與經濟系統市場機制，會壓迫底層百姓生存權力。」表示中國旅遊早建立一條龍模式，從出團、運輸、住宿、消費地等，都可能有關係企業消費鏈，到最後台灣人賺不到什麼錢，但破壞成本卻都由台灣承擔。

不少網友在蔣月惠臉書力挺表示「非常認同」、「今年來台觀光人數破紀錄 1100萬人，真的不需要再靠一條龍的旅客來破壞觀光品質了」、「只有靠陸客 台灣只有死路一條」；不過也有網友不滿表示「蔣議員妳就做好自己的事，感覺妳故意一直在炒新聞」、「別搞對立，愛與包容妳懂嗎」？

對此，蔣月惠表示，發文只是希望大家看清事實，對於網路上的各種正反言論，她認為讓大家自由討論就好，越討論，民眾才越會去想這些事情到底對台灣好不好。

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