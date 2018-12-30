力挺朱立倫前進2020 「鐵粉」懸掛新北首面競選看板亮相

新北市議員蔡淑君在板橋精華地段率先掛上力挺前新北市長朱立倫參選總統的看板。（記者賴筱桐攝）

新北市議員蔡淑君在板橋精華地段率先掛上力挺前新北市長朱立倫參選總統的看板。（記者賴筱桐攝）

2018-12-30 14:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫在12月25日卸任當天，宣布角逐2020總統大選，目前朱立倫人在國外，競選辦公室尚未成立，但有「鐵粉」為表達支持，率先在板橋區精華地段懸掛看板，成為首波力拱朱立倫參選總統的競選文宣。

這面看板坐落在人來人往的捷運新埔站出口，周邊臨板橋文化路及民生路，交通流量大，位置相當顯眼，照片是朱立倫抱著2名小朋友，露出燦爛的笑容，下方則有「淑君阿姨祝您新春快樂」等字樣，並題上「領航台灣、朱事大吉」，乍看下是賀新春看板，實際上是力挺朱立倫參選2020的競選看板。

懸掛看板的「鐵粉」正是新北市議員蔡淑君，蔡淑君說，朱立倫過去在新北市執政8年，政績有目共睹，雖然知道朱的下一步是參選總統，但卸任前未明確表態，旁人只能敲邊鼓，直到朱宣布投入2020，她感到欣慰及開心，隨即懸掛看板，表達支持。而同樣位置在今年4月也是由蔡淑君搶下，替侯友宜掛上「鐵漢加油讚、市政府右轉」看板。

蔡淑君表示，照片中的朱立倫與小朋友合影，表情充滿願景和期待，象徵給下一代幸福的未來，因朱立倫人在國外，未徵得其同意就掛上，希望朱能感受到「粉絲」的熱情，不負眾望進軍總統府，持續為台灣打拚、做事。

  • 力拱前新北市長朱立倫參選總統的看板就在捷運新埔站出口，位置顯眼。（記者賴筱桐攝）

    力拱前新北市長朱立倫參選總統的看板就在捷運新埔站出口，位置顯眼。（記者賴筱桐攝）

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