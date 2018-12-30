力挺朱立倫前進2020 「鐵粉」懸掛新北首面競選看板亮相

2018-12-30 14:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫在12月25日卸任當天，宣布角逐2020總統大選，目前朱立倫人在國外，競選辦公室尚未成立，但有「鐵粉」為表達支持，率先在板橋區精華地段懸掛看板，成為首波力拱朱立倫參選總統的競選文宣。

這面看板坐落在人來人往的捷運新埔站出口，周邊臨板橋文化路及民生路，交通流量大，位置相當顯眼，照片是朱立倫抱著2名小朋友，露出燦爛的笑容，下方則有「淑君阿姨祝您新春快樂」等字樣，並題上「領航台灣、朱事大吉」，乍看下是賀新春看板，實際上是力挺朱立倫參選2020的競選看板。

懸掛看板的「鐵粉」正是新北市議員蔡淑君，蔡淑君說，朱立倫過去在新北市執政8年，政績有目共睹，雖然知道朱的下一步是參選總統，但卸任前未明確表態，旁人只能敲邊鼓，直到朱宣布投入2020，她感到欣慰及開心，隨即懸掛看板，表達支持。而同樣位置在今年4月也是由蔡淑君搶下，替侯友宜掛上「鐵漢加油讚、市政府右轉」看板。

蔡淑君表示，照片中的朱立倫與小朋友合影，表情充滿願景和期待，象徵給下一代幸福的未來，因朱立倫人在國外，未徵得其同意就掛上，希望朱能感受到「粉絲」的熱情，不負眾望進軍總統府，持續為台灣打拚、做事。

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