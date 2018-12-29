遭質疑賤賣高雄土地 陳菊：一生坦蕩接受任何檢驗

2018-12-29 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長陳菊日前被質疑在任內時「賤賣高雄土地」，對此她今日回應，相關資訊不僅透明公開，也受到議會嚴格監督，禁得起查證，而她本人更是「一生坦蕩接受任何檢驗」。

財經專家黃世聰27日在政論節目中指出，高雄市政府負債3000億元，其實可以透過販賣土地來還債，然而「陳菊市府12年就賣掉16.7萬坪左右的土地，比國土面積13.3萬坪的梵蒂岡還大，但卻只入帳了618億元，平均每坪僅賣37萬」，質疑內有弊端。

總統府發言人黃重諺今天表示，政府公有土地的釋出都得依照法令核實公開辦理。陳菊晚間也在臉書上寫道，相關資訊都是透明公開的，並受到議會嚴格監督，禁得起查證也歡迎專業檢驗。

陳菊也直言自己「一生坦蕩接受任何檢驗」，全市有85%土地開發皆採公辦重劃，將土地標售或增值盈餘回歸平均地權基金，其中關於基金的運作均「依法行事」，盈餘也是「投入建設」，利益由全體市民共享，一切為合理、合法地使用公共財源。

陳菊臉書全文

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