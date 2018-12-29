越南團脫逃 政院：訂立即通報機制、查驗回程機票

2018-12-29 19:13

〔記者李欣芳／台北報導〕透過新南向政策「觀宏專案」團體旅遊方式來台的152名失聯越南旅客，已有部分被查獲。行政院政務委員張景森今天邀集內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮及相關官員開會檢討達成幾點重要共識，包括未來觀宏專案來台旅客入境時必須要檢驗回程機票，並訂定立即通報機制，一旦發現有脫團違規情形，啟動立即通報機制，通報觀光局與外交部，確認註銷簽證後，移民署與警政署就可當場處理。

張景森今晚（29日）接受本報訪問時表示，未來要對觀宏專案來台旅客檢查回程機票，也可要求查看訂房資料，若發現違規情事，啟動立即通報機制。被詢及透過這些新措施是否可解決現有的漏洞？張景森說，就把漏洞補看看。

日前來台4個旅行團的越南旅客共153人，脫團人數竟多達152人，其中，當天有1人未出團，另有3人案發後自行離境， 共有148人在台灣逃竄，引發各界的重視，行政院決定檢討新南向觀宏專案，張景森今天邀徐國勇、吳釗燮、甫上任移民署長邱豐光及觀光局長周永暉等人開會，張景森說，2位部長徐國勇、吳釗燮都親自出席，表示對問題的重視。

會中認為這次越南團脫逃的問題很嚴重，政府必須有效阻止未來類似事件再度發生。會中決定，首先，針對觀宏專案來台的旅客在入境時必須檢查回程機票，以前不是必要條件；第2，要訂立即通報的機制。張景森說，這次越南團脫逃，導遊只有報警，卻未立即通報觀光局等相關單位，未來發現嚴重違規時，就要啟動立即通報的機制，通報觀光局與外交部，確認註銷簽證後，相關單位就可當場處理。

行政院今晚稍後將發布新聞稿，說明今天會議結論。

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