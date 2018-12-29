深耕高雄 陳其邁成立高雄智庫

2018-12-29 18:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為實現深耕高雄、關懷故鄉的諾言，這次競選高雄市長落選的陳其邁，今天成立高雄智庫，由他本人擔任總召集人，著眼於產業及城市發展，深化政策研究及提供政策建議，未來將不定期舉行公共政策論壇，擘劃高雄未來發展願景。

高雄智庫由高雄大學教授曾梓峰擔任執行長一職，集結數十位來自產官學各界，同樣對高雄有深摯情感的學者專家。

陳其邁說，高雄當前最重要的課題是城市轉型與經濟升級，包括氣候變遷、少子化、環境、產業等議題，都是在相同的脈絡下產生。他強調，為了有效解決這些問題，競選期間來自知識界的政策智囊，將轉型為高雄智庫，持續關心高雄發展、提出政策建言。

高雄智庫暫設於陳其邁原立委服務處（三民區九如一路395號）2樓，由曾梓峰教授統籌，智庫內分設5個政策組，分別為都計交通組由台灣建築中心董事長楊欽富召集、產業財經組由資策會前副執行長黃國俊召集、文化教育組由中山大學教授陳以亨召集、社福衛生組由高雄師範大學教授洪富峰召集、科技組由高雄科技大學教授周至宏召集。

陳其邁期盼智庫的學者專家，能繼續發揮所長，為高雄發展提出建言。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/