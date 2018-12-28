接掌移民署 邱豐光：全力以赴

2018-12-28 17:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕內政部移民署今天（28日）下午舉行代理、新任署長交接典禮，在內政部長徐國勇監交下，新任署長邱豐光正式接下移民署長重責大任。

據了解，邱豐光的調派任移民署，未獲部分執政團隊人士認可，府院重量級舉薦人士，一直是在極機密下進行移民署的人事案調派。但訊息今天提早曝光，因此，內政部立即提早舉行布達交接儀式，以免人事案生變。

徐國勇在交接典禮上說，新任署長邱豐光，警政及刑事經驗豐富，歷練完整，從事警職近40年，對維護社會治安有重大貢獻，深獲警界讚許，今天接任移民署署長職務，將是承擔更大責任的開始。他並期望移民署持續落實政府政策，開創新局。

邱豐光說，擔任警職近40年，對於移民署的工作並不陌生。對於近來政府推展新南向政策及開放東南亞國家來台免簽證、鬆綁相關移民法規、營造外籍人士友善環境、推動外籍信賴旅客計畫、持續與他國洽簽互惠使用自動通關合作協定或MOU等措施，及衍生入出境人流安全審查及違規從事與許可目的不符活動或工作查察等，將是移民署重要工作。

邱豐光說，他將一貫秉持盡心盡力把工作做好，一切全力以赴，將多年來擔任警察工作的歷練，與移民署同仁共同肩負維護國家安全、社會安定的重責大任，並持續以關懷與服務並重之理念，使台灣邁向多元族群、和諧融洽的社會。

邱豐光是中央警察大學行政警察學系43期畢業、台北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任北市刑事警大隊副大隊長、刑事局偵六隊隊長、北市刑警大隊長、刑事局主任秘書、新竹市警察局長、刑事警察局副局長、台中市警察局長、基隆市警察局長、警政署警政委員、台中市警察局長及北市警察局長等職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。

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