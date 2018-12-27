實質獨立！吳釗燮接受外媒專訪：台灣不受中國管轄

2018-12-27 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪指出，民進黨在九合一選舉的失利，不代表台灣選民偏好親中候選人，此外，不管我國是叫「台灣」或是「中華民國」，都沒有辦法改變「台灣是一個獨立存在的一個實體的這個事實」，而中國屢屢打壓台灣參與國際事務，是台灣人民「沒有辦法忍受」的一件事情。

《自由亞洲電台》26日刊出外交部長吳釗燮的專訪內容，提及九合一選舉結果，吳釗燮表示，此次選舉過程中，兩岸的議題「完全沒有任何的討論」，因此，若有人把選舉結果詮釋為台灣的選民比較喜歡親中候選人，「那我想這個結論是錯的」。

然而，吳釗燮指出，此次選舉結果對民進黨政府而言有著警惕的作用。他說，國民黨的縣市首長候選人勝選後，「可能會想要急著去跟中國那邊建立關係」，此舉可能對民進黨政府的兩岸政策步驟產生影響。

台美安全關係無可取代

提及台美關係，吳釗燮強調，台美之間的安全關係是無可取代的，「我們台灣必須要向美國買武器，買了武器之後，需要跟美國一起來訓練我們的軍隊。訓練了軍隊之後，我們的武器的維修、後續的保養等等，也都需要靠美國」。另外，吳釗燮說，明年將是台灣關係法的40週年，美國可能會派出較高層級的官員訪問台灣。

吳釗燮說，美國未來若針對中國電子業進行任何制裁，對台灣將是利多，「或許我們台灣跟美國這個產業鏈會變得更直接」；另外，他認為，美國對中國提出停止強制技術轉讓等要求，不僅對中國的長期發展有好處，對台灣和世界的長期發展也有好處。

提及美豬、美牛的進口問題，吳釗燮說，他相信美方了解，台灣政府已經做了不少事情以確保安全，若台灣的選民對於進口美國的牛肉、豬肉仍有疑慮，政府也會持續地進行溝通，不會強制地要求選民來接受。

吳釗燮批中國阻撓台灣參與國際事務

至於台灣的國際參與受阻，吳釗燮批評，中國以各種理由阻止台灣參加國際組織，讓台灣人民很氣憤。吳釗燮強調，台灣已經「實質獨立」（de facto independent），不受中國管轄，但中國不斷以「一中原則」阻擋台灣的國際參與，「經常性地是讓我們感到很挫折的一件事情」。

然而，吳釗燮指出，這幾年美國的支持力道非常強，如公開發言支持我國參加世界衛生組織、國際刑警組織等，甚至英國、德國、法國，或是歐洲、日本等國家，「都一起去這些國際組織幫我們逕洽」，他認為，未來台灣受到美國以及理念相近國家的支持程度將會越來越高。

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