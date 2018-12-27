韓國瑜喊開放中資買房 陳明通：請先多了解兩岸事務

2018-12-27 10:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕對於高雄市長韓國瑜喊出開放中資買房、高雄上海直航班次等訴求，陸委會主委陳明通上午赴立法院報告時表示，早在陳水扁、馬英九任內就有開放中資買房的543條款，「各位新上任縣市長，對兩岸事務請先多了解」「畢竟兩岸是蠻專業的！」

陳明通指出，韓國瑜說要開放中資，其實並非新的構想，過去扁、馬任內就有開放所謂的543條款，即中資來台買房貸款不能超過5成、有居住4個月的限制且3年內不得轉讓，開放後中資在高雄購置房地產的比例約佔全台2成。

陳明通強調，兩岸問題「很專業」，並非一般人所熟悉，如果新上任的縣市首長對兩岸有不熟悉之處，陸委會鼓勵他們多去了解。

陳明通也說，過去陸委會曾幫忙柯文哲的大陸小組，未來如果其他縣市政府需要幫忙，也可以隨時跟陸委會保持聯繫，而陸委會也會積極走訪各地方。

對於中國國台辦重申「九二共識」，陳明通認為，現有的兩岸人民關係條例才對台灣有法律約束力，同時也是客觀事實，九二香港會談仍存在許多爭議，國民黨所提的一中「各表」也一直不被對方承認。

至於有媒體民調指台灣六成民眾贊同九二共識，陳明通則強調，民調問題的設計若具有誘導性，結果「自然會偏向那個方向」，民調結果大家參考就好。

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