管被爆違法兼職領媒體百萬 義務律師：不定期投稿

2018-12-26 10:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕本報獨家接獲知情人士披露，管中閔任政院公職期間收領媒體數百萬元報酬，經監察院查是稿費，自稱管中閔義務律師團發聲明，指控與事實不符，稱不定期投稿，但並未解釋每年領60多萬元，違反政務官每月不得超過1萬7000元規定等，亦有學者認為除業務需要，公務員非不得在媒體投書。

管中閔101年起擔任行政院政務委員，並接連接任經建會主委、國發會主委等公職，卻被調查公職期間收受某週刊報酬，連續數年累積數百萬元，估每年約60萬元，平均1個月領得5萬元，此案經本報查證獲該週刊證實，但稱是稿費，監察院已介入調查，初步認定違反公務員服務法。

自稱管中閔義務律師團今上午透過媒體發布聲明，針對此事稱報導與事實不符，指出管中閔擔任公職期間，確曾因報章雜誌不定期的邀稿而撰寫文章，於報章雜誌同意刊登時，由該報章雜誌依其一般規範支付稿費，歷年都依法報稅，從未隱瞞。

但昨已有政府人事單位指出，政務官的額外收入須報行政院同意，每月不得超過1萬7000元，即使學者在借調期間執行科技部計畫也須報准。寫稿雖不在禁止之列，但通常是偶爾寫一、兩篇。

不具名的學者也舉司法院解釋，依司法院釋字第11號及第71號解釋意旨，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之記者或職員；公餘兼任臨時工作，亦受公務員服務法第14條「業務」之限制。

學者認為，公務員若基於職務必要，非不得於媒體上投稿或投書，以表達機關立場或釐清事實，但應遵守公務員服務法相關規定，（例如公務員服務法第14條及第4條第2項規定），若定期撰寫雜誌專欄、評論或社論，並收取經常性報酬，並與本職性質有妨礙或衝突者，即屬公務員服務法第14條第1項規定限制的範圍。

律師黃帝穎也受訪指出，管中閔與媒體合作關係，需要進行實質認定，並非自稱稿費就可規避，若有固定給付撥款，恐非單純讀者投書或邀稿，而有類似媒體的專案主筆職務，或許還有每週交稿篇數等週期供稿，已可算是「媒體兼職人員」概念，若屬實就違反公務員不得兼職規定。

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