獨家》尚未發聘函傳葉俊榮請辭 管任台大校長添變數

2018-12-25 15:27

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮昨天突然宣布，「勉予同意」台大教授管中閔擔任台大校長。據悉，教育部尚未發出管中閔任台大校長的聘函，原本最快今天發出，但下午卻傳出葉俊榮請辭獲准消息，管中閔台大校長人事案恐有變數。

葉俊榮昨天表示，要看台大校方決定何時讓新校長上任，教育部會尊重台大。

教育部長葉俊榮昨天先痛罵台大校長遴選委員會40分鐘之後，突然宣布勉予同意管中閔教授上任台大校長，有媒體當場質疑葉俊榮，先痛罵再同意上任，如此急轉直下的宣布邏輯不通，也有媒體詢問教育部是對台大讓步，葉俊榮均未回應。

府院高層對葉俊榮的宣布內容均表錯愕，行政院秘書長卓榮泰昨晚更在臉書痛批葉俊榮，竟以簡訊通知行政院院長賴清德，賴揆請葉審慎，葉棄行政倫理不顧，逕自而為。行政院長賴清德今天則立即約見葉俊榮。

而因為有國民黨立委在昨天葉俊榮召開記者會前先爆料，指她接到葉俊榮的電話告知，引發民進黨立委爆氣，怒轟執政不如在野。據悉，葉俊榮原本有意在後天宴請民進黨教育立委們，說明和賠罪，但民進黨多位立委已打算抵制、拒絕出席。

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