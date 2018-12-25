金門正副議長「難產」 洪允典抽中議長寶座

2018-12-25 14:19

副議長選舉經過兩輪投票 無黨籍周子傑當選

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會7屆正、副議長選舉今天投票，其中議長選舉歷經兩輪投票都平手，最後以抽籤決定，手氣較佳的國民黨籍洪允典當選議長，副議長也是經過兩輪投票產生的無黨籍周子傑。

金門縣議會上午10時舉行議員宣誓就職，緊接著舉行正、副議長選舉，19席議員中，新科議員陳志龍未出席，將另行辦理補宣誓。

議長選舉第1輪投票，議員董森堡、王碧珍都投給自己1票，準備競逐議長寶座、同樣來自小金門的議員洪成發、洪允典各得8票；第2輪投票結果一樣，依法以抽籤產生，在順序籤拿到第1順位的洪允典手氣不錯，一抽即中。

副議長選舉一樣「難產」，第1輪投票王碧珍未參加，董森堡依然投自己一票，周子傑9票、歐陽儀雄7票，周子傑票數未過簽到議員數的一半，依法進入第2輪投票，「票高者得」，周子傑仍獲9票，當選副議長。

新任議長洪允典說，未來會提出一些創意的思維，並做好監督縣政角色；周子傑拉著洪允典的手高喊:「攜手合作、金門向前行」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/