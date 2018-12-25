給女兒陳思宇當局長打90分 陳建銘：盡心盡力，可圈可點

2018-12-25 14:10

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是市長柯文哲小內閣、北市議員就職日，連任議員的陳建銘今早也特別抽空陪女兒、參選士林大同區立委補選的前北市觀傳局長陳思宇赴社子市場掃街。談到陳思宇局長任內表現，陳建銘說，盡心盡力，可圈可點，打90分；陳思宇則說，分數只是形式。

談到局長任內分數，陳思宇說，分數只是形式，任職局長雖然僅僅11個月，但從接下燈節重擔直到卸任，每天過得像3天，一個月過得像一年，總覺得做了很多事。

陳思宇表示，任內努力的過程，現在也陸續透過臉書等管道露出，希望任內有達到全民參與、官民合作來擴大觀光版圖的目的。此外，歷經11個月，她也對觀光產生極大的興趣與專業，未來不管在立法院或其他地方，也會用觀光的視角，為台北爭取更多產業等方面政策。

陳建銘則說，認為陳思宇在觀傳局長任內盡心盡力，「我給她打90分」，雖然沒有滿分，但表現可圈可點。

陳建銘也提到，年輕人參政希望開創不同選戰方式，陳思宇也跟他談過，這次可能不做看板、旗幟，盼藉此改變選舉文化。

談到首度陪同掃街，陳建銘說，今天雖然要到議會就職，但一大早還是要陪女兒出來掃街，畢竟社子是她出生的地方，又是女兒卸任首場掃街，也代表選戰正式開始，才陪同暖身，隨後自己也要趕回議會，因為就職後還有議長、副議長選舉等事務要處理。

至於民進黨提名的對手何志偉今天下午也預計到社子市場掃街，陳建銘回應，不知道何要來，選戰就是各憑本事，選舉也是一樁喜事，不需要搞得烏煙瘴氣，這次選戰他也讓女兒自行操刀、規劃，「我只是在旁邊擔任顧問、幕僚」，年輕人總是要走出自己的路，不能永遠都活在長輩的陰影。

談到陳思宇未來是否可能回鍋市府任職，陳建銘強調，「當然不會有這種情況，選舉沒有回頭路啦」，陳思宇在他身邊看這麼多年也非常了解，既然要選舉就勇往直前，陳思宇在市府的任務也告一段落，後續就給新的局長，「鐵打的城牆，流水的兵」，公務人員、民意代表都會換，重點在工作表現。

陳建銘也說，陳思宇不會有退路，這次選完，若陳思宇沒有過，就選第二次，繼續經營，明年就可以繼續選，後續也能讓大家比較，知道誰做得好、想法不一樣，總之參選就是全力以赴。

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