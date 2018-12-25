台中市議會 張清照當選議長 顏莉敏首位女副議長

2018-12-25 12:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第3屆市議員今日宣誓就職，並選舉正、副議長，投票過程順利，國民黨佔有席次優勢，提名的張清照、顏莉敏分別當選議長、副議長。

第3屆台中市議員共65席，國民黨32席、民進黨25席、無黨籍7席、親民黨1席。在宣誓就職前，與會議員公推擔任議員屆數最多、年紀最長的張瀞分擔任宣誓就職典禮的主持人，台中地方法院院長江錫麟擔任監誓人。

就職典禮結束後，隨即進行正、副議長選舉，雖然國民黨、民進黨議員人數都未過半，但因首次採取記名投票，選情相對單純，國民黨推出張清照、顏莉敏搭檔參選，民進黨則推舉曾朝榮、陳淑華搭配競逐。

投票結果，張清照與顏莉敏都得到40 票，曾朝榮與陳淑華各拿到25票，張清照當選議長，顏莉敏當選副議長。張清照、顏莉敏在江錫麟監誓下宣誓就職，並由行政院政務委員唐鳳頒授印信。

張清照表示，當選議長是榮耀，也是責任，議會是為民發聲及監督市政的民主殿堂，市民對議會的期許很高，也隨時都在看，而議會是合議制，未來在議事過程中，會充分尊重藍綠，不分黨派，以人民福祉為依歸，並以公平、公開原則提升議會效率。

顏莉敏是台中市首位女性副議長，今年34歲，也是最年輕的副議長。她表示，會秉持服務的精神，傾聽市民的聲音，以民意及市民福祉為優先。

新上任的市長盧秀燕也率領市府團隊特地到場，向所有議員祝賀，希望未來在議會的支持下，順利推動各項建設。

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