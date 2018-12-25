要求葉俊榮下台？ 政院：約見後會比較明朗

2018-12-25 11:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部長葉俊榮昨日臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」管中閔教授上任台大校長，引發外界譁然。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日受訪表示，政院對教育部決定採保留立場；對於政院是否會要葉俊榮去職下台？她指出，今天約見後會比較明朗。

Kolas Yotaka指出，葉俊榮今日在苗栗參加縣長交接典禮，今日稍後將與葉確定約談時間，其實賴院長是在昨日下午1點58分收到葉的簡訊，葉告知即將在3點召開記者會，要做一些重要決定。

「第一時間院長回應是保留的！」Kolas Yotaka談及，賴揆認為事關重大，必須審慎思考再評估，也就是行政院對教育部這個決定是保留的，希望葉能審慎再思考。因那時賴院長正在開會，所以就用簡訊方式回傳給葉。

Kolas Yotaka提及，誠如院長所說，今天將在行政院約見葉部長，清楚了解為何在這個時候，做出這樣的決定，是不是真的有審慎思考，行政院立場是對教育部的決定，採取「保留」立場。

關於民進黨立委要求葉俊榮下台，行政院秘書長卓榮泰批葉「沒有行政倫理」，Kolas Yotaka指出，這些在院長和教育部長討論後，訊息才會比較清楚。

針對葉俊榮今日在苗栗受訪提及「他絕對不會戀棧」，Kolas Yotaka表示，可以理解葉部長在昨天第一時間已經表達相同立場，所以行政院會與葉了解決定的過程。

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