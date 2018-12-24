盧秀燕草地就職不只140萬？員工爆：恐逾400萬

2018-12-24 18:30

〔記者張菁雅／台中報導〕準台中巿長盧秀燕明（25）日將在市政公園舉辦草地就職典禮，有市府員工今日向自由時報爆料，巿府編列的就職典禮預算為140萬元，但由於現場無草皮維護措施，養護費用保守估計約300萬元，因此，盧秀燕就職總經費將逾400萬元。準新聞局長吳皇昇澄清，會在預算內盡量節省開支，並提供野餐墊給民眾，大幅降低傷害草皮風險。

盧秀燕的草地就職典禮，地點在市府和議會中間的市政公園，並邀請民眾來野餐及觀禮，現場也會有約20輛餐車進駐。

巿府員工爆料指出，過去巿府也曾在該草地辦活動，這並無不可，但就職典禮正值草皮冬季養護期間，加上數千人到場觀禮及野餐，在現場並無任何防護措施的情況下，活動結束後勢必進行養護及補植，依過去經驗，保守估計需花上至少300萬元。

爆料人士指稱，市府編列的就職典禮預算為140萬元，草皮養護費用是因盧秀燕就職所衍生，理應由盧自掏腰包負擔，否則對外宣稱只花140萬元，但草皮養護卻由全民買單，根本就是慷市民之慨、沽名釣譽。

吳皇昇表示，就職典禮經費由林佳龍市府編列並決標發包，新市府團隊會在經費內盡量節省開支，市長就職典禮舞台及來賓座位區是搭在硬舖面上並鋪設防護墊，並未搭在市政公園草皮，座位區只有130多個座椅；至於前來野餐的民眾，主辦單位備有野餐墊提供民眾使用，大幅降低傷害草皮風險。

準建設局長陳大田也說明，活動典禮時間僅半日，不會有嚴重破壞草皮及影響草皮生長的情形，建設局既有的養護作業本來就會依序進行，不會衍生額外草皮補植費用。吳皇昇強調，這次的市長就職典禮，市民才是真正主角，請外界不要過度聯想。

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