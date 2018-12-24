老美認證！黨產會：婦聯會勞軍捐曾是台美貿易障礙

2018-12-24 17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會日前揭露，婦聯會數十年來累計勞軍捐收入高達240億元；據了解，黨產會委員查到，勞軍捐問題曾登上台美貿易談判桌，當年被美國認定是不公平貿易政策，當時政府表示考慮取消勞軍捐，在在顯示勞軍捐是有公權力介入。

黨產會委員表示，婦聯會一再對外聲稱勞軍捐是「樂捐」，但爬梳歷史文件及進出口商業同業公會相關紀錄，可知被政府課徵勞軍捐的民間業者長年不滿，當獨裁領導者蔣經國死後，民間開始強力反對政府再收勞軍捐。

委員指出，以1988年4月的台美貿易談判為例，當年的台美談判對智慧財產權、菸酒、關稅關務、農業及經貿等綜合事務問題完成討論，美國也要求廢掉勞軍捐。

委員提及，當年具體決議在綜合組方面，是我國對農業問題全部固守；在關稅方面，我國同意檢討降低工業產品關稅，勞軍捐未來也考慮取消；金融組方面，將協助外商銀行排除購買債券的實務困難。

「美國政府當年認證的非關稅貿易障礙！」委員強調，連勞軍捐也能上台美貿易談判桌，政府還可以考慮取消，就證明勞軍捐的徵收是有公權力當後盾，哪裡是婦聯會聲稱的樂捐。

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