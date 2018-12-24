「被北市府7次明示、暗示走人」 林洲民確定離開

2018-12-24 15:26

〔記者鍾泓良／台北報導〕都發局長林洲民日前確認被調職，並傳出他要被調職為都更中心董事長，昨天對此他表示，自己會考慮。而經過一天時間，林洲民正在準備收拾辦公室，而對於是否會擔任都更中心董事長，林洲民說，自己是一天要工作14小時的人，昨天考慮了0.1秒就決定不可能當都更中心董事長。當被問到自己是否會留任柯市府，林洲民反問記者，自己已被市府7次明示、暗示走人，怎麼可能留任，並說他後天早上7點仍會準時上班，但會回自己的建築師事務所，「我問心無愧，做得很好！」

林洲民表示，他認為工作需要好環境，所以自費重新設計辦公室，並買了桌子、書架、椅子跟黑板，他也說自己與新任的局長黃景茂通過電話，他僅勉勵對方好好加油，並說要把60萬元的家具全部留給新局長。他也說，4年前他到辦公室看到桌上有「局長林洲民」的立牌，但認為實在不像他，所以都把它藏在櫃子內，「我不需要位置，也不需要職稱，我就是我。」

林洲民也一邊介紹辦公室，都發局過去的業務從來沒有發生過都市計畫、都市設計、都市更新及建築管理同時並行，也驕傲介紹自己所推的「公共住宅興建工程戰情中心」網站，表示「所以當有人5次以上告訴我公宅執行不力，我說我聽不懂」，北市都發局公宅執行台灣第一，宇宙第一。

林洲民也談到過去案例，如協助文化局的台北美術館改造、協助教育局的Zoo mall提案、明倫國小改建的明倫公宅及忠義國小中繼住宅案。而他也提到30公分厚的大巨蛋性能審查評定書，並說走了兩年半，「大家都在都發局審查大巨蛋為什麼那麼慢」，但審查重點是申請人要努力被審查，所以走了這麼久。

他也提到，都發局有史以來出了8本工作年鑑，自己也正在印製第8本白皮書，悠悠地說「白皮書，也許可以被叫作白色力量」，原本自己打算明天親自交給議員，「但是我完全沒有預計，這本我是要請別人代為送達。」

林洲民最後激動地總結，都發局過去幾年成績非常的好，「公共住宅台灣第一名，沒有任何人可以詆毀都發局在公共住宅的成就！有沒有人詆毀，有！」大巨蛋審查是公共議題，所以秉公處理，誰都一樣，「我問心無愧，做得很好！」自己既使人不在心在，還有都發局同仁的心，「我做不做得好，問都發局同仁，他們是我的家人。」

考慮0.1秒就決定不當都更中心董事長「虛位」

對於是否到都更中心擔任董事長，林洲民說，他昨天表示會考慮，但自己是一天要工作14小時的人，「都更中心董事長是個虛位，他連簽公文都沒有責任，他還不需要上班」，經過0.1秒考慮，不會到都更中心當個沒有辦法推動都更的虛位董事長，「因為虛位不需要我，我不需要位置，我需要一個做事情的舞台。」

至於是否留任，林洲民反問，市府經過7次明示、暗示，將近14小時的對談，「你覺得我會繼續留在市府嗎？」而過去林洲民自稱「柯粉」，是否會對柯文哲感到失望，林說「我是柯粉我才加入市府，所以我的標籤就是『柯粉』」，並說柯粉定義是柯愛台北市，我也愛台北市。

至於是否有遺憾，林洲民說，都更、公宅以及持續監督大巨蛋的公安，但他也認為市政是持續的，接任者都會很努力做好。

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