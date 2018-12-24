蔡總統明天授階 晉升8中將、18少將

2018-12-24 12:45

〔記者涂鉅旻、羅添斌／台北報導〕國防部稍早公布明年一月一日將官晉任名單，共計8員晉任中將，18員晉任少將。而已佔缺的陸軍司令部政戰主任簡士偉、海軍司令部政戰主任孫常德等二名少將，如外界預料地在此次晉任中將名單之中。

其他六名晉任中將者，分別為國防部總督察長高嘉濱、電展室主任郭先琛、陸勤部指揮官吳慶昌、陸軍六軍團副指揮官楊基榮、馬防部指揮官章元勳、海軍參謀長敖以智。

至於晉任少將者共有18員，分別為李建達、陳昌蔚、林正雄、陳世輝、朱惠民、林奇輝、耿廣義、萬洪森、李成中、辜麗都、劉慎謨、李健青、馮國維、楊炳申、王瓊文、劉文傑、劉寶文、法正宏等18員，和晉任中將者合計26員。

其中，馬防部政戰主任辜麗都上校在今年12月1日就任，佔少將缺，她也是總統蔡英文2016年5月20日就任至今，首名晉升少將的女軍官。她也和任職國安局的張德蘭少將、陸軍六軍團政戰主任陳育琳少將，為國軍「唯三」女將官。

國防部表示，晉任授階典禮將在明日上午於三軍軍官俱樂部舉辦，屆時將邀請總統蔡英文與會訓勉。

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