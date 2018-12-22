與妻聽五月天自拍超級晃 林佳龍：興奮到模糊

2018-12-22 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣天團「五月天」台中10場演唱會今晚（22日）開唱，台中市長林佳龍帶妻子廖婉如到場與粉絲一起聽音樂。林佳龍掌鏡自拍留念，但照片卻一如往常「很模糊」，po上臉書分享之餘，林佳龍幽默引用網路常見梗圖用語，表示「來聽五月天演唱會，興奮到模糊」。

九合一選舉期間，無論是在宣傳車上，還是辦公室，林佳龍的自拍照片都非常模糊。今天與夫人的合照一出，網友們紛紛留言，「不愧是手震系佳龍市長XD」、「誰來救救市長的自拍能力」、「佳龍市長濾鏡」。

林佳龍今晚沒有坐在VIP位置，而是在觀眾席一起當「五迷」；也因此許多現場民眾上前爭相合照。

稍早，林佳龍在臉書上感謝五月天選擇在台中辦演唱會，市府團隊會盡力做好交通規劃，也是卸任前夕獻給市民的小小心願，並貼心附上4條免費接駁路線，表示公車業者會加開和延後班次，協助歌迷順利離場。

五月天「2018～2019 LIFE TOUR [LIFE人生無限公司-無限放大最終版]演唱會」，從今日起在台中洲際棒球場接力開唱10場，陪伴歌迷跨越新年，一連唱到明年1月6日。

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