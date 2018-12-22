王惠美保密破功 吳敦義爆料：彰化副縣長是…

2018-12-22 18:55

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨黨主席吳敦義今天下午返回故鄉，參加「南投縣五合一選舉感恩茶會」，一片和樂之際，他卻意外爆料，現任國民黨南投縣黨部主委洪榮章辭職後，將出任彰化縣副縣長一職，彰化縣長當選人王惠美保密到家的副縣長人選，也因此提前曝光。

國民黨在南投縣這次五合一選舉，可說是大獲全勝，洪榮章選前即定下縣長勝選、縣議員席次最多及鄉鎮市長席次過半等三大目標，前兩者均達標，但13鎮市長選舉方面，與上屆一樣獲得5席，未達到過半目標，洪榮章兌現承諾，主動向國民黨中央遞出辭呈，且已獲准。

洪榮章說，原想12月25日離職生效後，可好好帶雙親及妻子到日本遊玩，怎料，受到新科彰化縣長王惠美的誠意感動，同意出任彰化縣副縣長。

洪榮章說，他的老家在彰化，擔任國民黨黨工時，也曾在台中服務約5年的時間，因此，對於南投、彰化、台中3縣市的環境，都有一定的了解及熟悉度，允諾上任彰化縣副縣長後，一定會扮演好3縣市交流、溝通平台的角色。

洪榮章也在感恩茶會中自我調侃說，他現在要認台積電公司創辦人張忠謀為義兄，因為他多了一個別名「彰中投」，未來3縣市資源如何整合、發展及共享，是他最重要的工作之一。

吳敦義除了感謝南投鄉親，在這次選舉以選票力挺國民黨，也提出「4根支柱」看法：1是建立廉能、有效率的政府、議會；2是繁榮均富拼經濟；3是確保勞資和諧、世代和諧及兩性尊重；第4則是和平穩定發展兩岸關係，無論中央或地方，若能落實這4根支柱，相信人民就能過上好日子。

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