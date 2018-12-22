陳思宇姑姑挺何志偉 柯文哲酸：嘴巴挺而已

2018-12-22 10:32

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選，台北市觀光傳播局長陳思宇披上「柯家軍第一代」戰袍參選，陳思宇的姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏卻表態支持民進黨參選人何志偉。對此，台北市長柯文哲今天上午酸稱，「挺，我看也是嘴巴挺而已。」

陳靜敏日前表態，作為民進黨的不分區立委，以她的立場，一定示支持自己的黨籍候選人。陳思宇則以「不同的家庭裡面會有不同的認同跟價值，這是台灣多元社會很重要很寶貴的一點」回應。

但柯文哲今天說，陳靜敏是民進黨不分區的立委，也不能說不挺，但是這樣，人活在世界上，還是那句話，不是只有政黨，有親戚、朋友等很多種關係，所以他後來發現，經過這次選舉，政壇混久了，就知道什麼是「聽聽就好」。

另就台北市議會議長選戰，柯文哲不支持民進黨議長人選，被解讀是要向國民黨釋出善意一事。柯文哲否認稱，他沒有說不支持議長人選，但議會要選議長，票數算一算就知道輸贏，所以沒有什麼好支持不支持。

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