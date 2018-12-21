這位創造「寶可夢經濟」的推手 當上南市首位女副市長

2018-12-21 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄的「小智市長」（高雄市長當選人韓國瑜）有競爭對手了！台南市觀光旅遊局長王時思擢升南市副市長，今年11月初南市成功結合科技寶可夢遊戲「台灣限定版」，創造百萬人潮商機，她即是重要推手，早搶一步先機。

接下來這位創造城市行銷「話題女王 」拚經濟，市府員工都樂觀以待，直呼「太棒了！實至名歸的輔佐市長幕僚角色」、「講實話，做實事，讓台南更好」、「推廣台南觀光文化，應該頗有助益」。

王時思帶領觀旅團隊創造很多第1紀錄，例如完成雙城觀光地區的規劃，區域內的民宿申請與管理，也讓原本荒涼的景點區成為常態經營的網紅打卡熱區，美食系列活動建立起台南美食品牌深度印象，跨外締造日本紅椅頭俱樂部。尤其是「1次寶可夢的魔幻紀錄，讓所有人驚覺台灣觀光旅遊的其他可能性」，外界形容比中國客管用。

台南小內閣總辭將於24日總辭，新人事未確定公布之前，她勉勵團隊「這一路以來我們從來沒有逃避，也不知道什麼叫做害怕，總是開心但是謹慎的面對各種迎面而來的考驗，其實原因只有一個，就是我們總是牽著手一起走，一直是一個互為後盾的團隊」

對於這項新人事案，府內基層叫好叫棒，有人說王時思內心細微溫暖，但也事事硬挺外現，面對南鐵地下化激烈抗爭，她可以站在第一排與陳抗群眾對話；面對議員強烈質詢抨擊，她也能態度從容對應。

府內員工也表示，如果說是性別考量那應該只是末端，公務界優秀女性可說比比皆是。再看最近台南的寶可夢人潮，讓人對她麾下的觀旅局留下深刻印象。論能力她不缺，思路清晰，口條又便給；出身台北市，又擔任過高雄市的新聞處長，有掌握議題能力，難怪要成為黃市長左右手，雀屏中選、更上層樓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/