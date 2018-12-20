煉油廠建賽馬場？她問韓國瑜：只有博弈能讓高雄發大財？

2018-12-20 21:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市準市長韓國瑜今拋出中油楠梓煉油廠舊址將興建賽馬場，時代力量市議員當選人黃捷呼籲韓國瑜應與居民溝通，也反問，在韓市長眼中，難道只有博弈產業能讓高雄發大財？

韓國瑜今表示，考慮在已停產的楠梓中油高雄煉油廠址興建賽馬場，引進香港經驗，發展賽馬事業；黃捷質疑，從「旗津蓋賭場」、「愛情產業鏈」到「賽馬產業鏈」，甚至選後就改口捨棄的「迪士尼樂園」，韓國瑜的產業政策是隨心情隨便喊的嗎？韓國瑜真的有做功課、認真去了解高雄的在地文化嗎？當年居民訴求關廠的原因、當地的歷史脈絡和對於土地的訴求，韓國瑜知道嗎？

黃捷指出，超過半世紀的煉油產業，為後勁的居民留下了污染，多次發生工安意外，2015年年底，中油依承諾關廠。這段歷史，她和其他高雄居民一樣記憶猶新，而韓國瑜不斷地想在高雄發展觀光，提出的做法不外乎是蓋大型遊樂設施、發展博弈產業。

黃捷說，韓國瑜完全沒想過在地居民所承受的居住條件和歷史文化，這類型的產業真的能提升高雄市民的生活條件、創造高雄人的福祉嗎？請問，轉進來的錢是進到誰的口袋裡？高雄人要的，韓市長真的有正眼看過嗎？

黃捷呼籲請韓市長優先扶持在地產業、保存在地文化，藉助高雄的史地條件來開創美麗的城市願景；簡化繁重的創業手續、提升勞工的勞動條件，讓有抱負的青年願意回鄉；做一位真正為人民服務、稱職的人民公僕。

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