高市準教育、水利局長 時力批：前者違法兼職、後者管理不周

2018-12-20 19:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對準高雄市長韓國瑜公布小內閣名單，時力議員狠批準水利局長李戎威任桃園縣水務局長任內，放任副局長邱峯旭接受廠商招待喝花酒、洩漏採購評審委員名單，準教育局長吳榕峯大學任教期間兼民間公司發起人兼任董事，違反公務員服務法，曾遭彈劾並記申誡。

時代力量準高雄市議員林于凱、黃捷今天傍晚看了韓國瑜所公布的小內閣人選後，立刻發表聯合聲明，指準教育局長吳榕峯在任國立政治大學副教授兼任附屬高級中學校長及該職期間，為暢源國際股份有限公司發起人並兼任董事，違反公務員服務法第13條第1項之規定，違失事證明確，受到彈劾並記申誡。

同時質疑準水利局長李戎威任桃園縣水務局長任內，放任副局長邱峯旭接受廠商招待喝花酒、洩漏採購評審委員名單，顯有管理不周缺失，批評韓國瑜選前開出小內閣成員，須符合「清廉、專業、熱情」三大基本條件，結果選後不斷打臉自己，質疑韓準市長「人才有這麼難找嗎」？

黃捷、林于凱譴責韓國瑜提出的小內閣名單，認為連符合公職的基本紀律都做不到，還談清廉、專業、熱情？

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